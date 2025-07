Quizz den Huber: Schlägst du Lahubu?

Anyway.

Der Dialektforscher Adrian Leemann hat mit seinem Team in 127 Schweizer Gemeinden 1016 Personen zu ihren Sprachgewohnheiten befragt.

So sagt die Schweiz «Hallo»

In der Schweiz sterben pro Woche 1 bis 2 Menschen wegen Mangels an menschlichen Spenderorganen. Gemäss Swisstransplant warten in der Schweiz aktuell rund 1300 Menschen auf ein neues Organ. Der Trend der steigenden Nachfrage, und des damit einhergehenden unzureichenden Angebots, ist nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Problem.