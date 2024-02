Der Bund will bei der ETH sparen – jetzt sagt der Präsident: «Haben nicht genug Reserven»

Um sicherzustellen, dass heimisches Know-how durch Spionage nicht ins Ausland fliesst, arbeite die ETH zurzeit an einer Strategie, sagte Mesot weiter. Und: «Studierende, die an militärnahen chinesischen Universitäten studiert haben, müssen wir von bestimmten Forschungsprogrammen ausschliessen.» (sda)

Dazu werfe in die ETH investiertes Geld eine Rendite ab, so Mesot. «Für jeden investierten Franken erhält die Schweiz fünf Franken zurück. An der ETH entstehen viele Patente und Spin-offs», sagte der ETH-Präsident. «Wenn wir im Bildungs- und Forschungsbereich sparen, werden wir in zehn oder 20 Jahren die Zeche dafür zahlen.» Als Beispiel nannte er einen weltweit einzigartigen Supercomputer in Lugano für Simulationen für Wetterprognosen oder KI-Modelle, der auch der ETH gehöre. «Künftig könnten wir uns diese Grundlagenforschung nicht mehr leisten.»

Der Bund will im Zuge der Bundesbudgetsanierung bei der ETH Zürich 50 Millionen Franken sparen – die Hochschule verfüge mit 1,4 Milliarden Franken über genügend Reserven, so die Argumentation. Das stimme nicht, sagte ETH-Präsident Joël Mesot jetzt.

Auf die Geiselnahme folgt das Trauma – auch beim Polizisten, der schoss

Der Geiselnehmer in der Waadt verstarb noch am Tatort. Durch die Kugel eines Polizisten. Obwohl dieser so die 14 Geiseln befreite, könnte er noch lange mit den Folgen dieses Schusses zu kämpfen haben, sagt ein Kriminologe. Die befreiten Geiseln aber auch.

Vier Stunden lang sassen die 13 Passagiere und der Zugführer am Donnerstagabend in einem Regionalzug zwischen Yverdon und Sainte-Croix fest. Am Ende befreite sie ein Schuss – aus der Waffe eines Polizisten. Die Kugel traf. Und der Geiselnehmer verstarb noch am Tatort.