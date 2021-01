Schweiz

Zürich

5-jähriger Bub verletzt sich beim Klettern schwer



In Kollbrunn ZH ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein 5-jähriger Bub rund neun Meter in die Tiefe gestürzt. Er kletterte ungesichert an einer privaten Kletterwand. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Weitere Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt. (pls)

