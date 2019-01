Schweiz

Zürich

Überfall an der Langstrasse: Polizei verhaftet 10 mutmassliche FCZ-Schläger



Bild: KEYSTONE

Am frühen Mittwochmorgen, 9. Januar 2019 verhafteten Stadt- und Kantonspolizei Zürich in einer koordinierten Aktion im Zusammenhang mit Fangewalt und im Auftrag der Staatsanwaltschaft zehn tatverdächtige Männer. Dies gab die Stapo Zürich am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt.

Nach dem Europa-League-Spiel FC Zürich – Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag, 25. Oktober 2018 wurden Fans des deutschen Fussballclubs an der Langstrasse von gewalttätigen Männern, die mehrheitlich mit FCZ-Fanartikeln bekleidet waren, tätlich angegriffen. Dabei wurden drei Fans des deutschen Clubs verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Intensive Ermittlungen der Stadtpolizei Zürich, unterstützt durch die deutsche Polizei, führten in der Folge zu mehreren Tatverdächtigen, wie die Stapo schreibt.

Im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden am Mittwochvormittag in der Stadt und im Kanton Zürich neun Männer im Alter zwischen 21 bis 34 Jahren festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ein weiterer Mann meldete sich im Verlaufe des Vormittags bei der Polizei und wurde ebenfalls festgenommen. Nach einer ersten polizeilichen Befragung werden alle Verhafteten den zuständigen Spezialisten der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

