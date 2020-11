Schweiz

Zürich

Pikmi: VBZ baut den ÖV aus und bietet neu Kleinbusse auf Abruf an



screenshot: vbz

Den ÖV mit dem App bestellen – durch Zürich kurven jetzt Kleinbusse auf Abruf

Ab sofort können in Zürich Kleinbusse per App bestellt werden. Das Pilotprojekt ist eine ÖV-Erweiterung der VBZ und soll das Angebot flexibler machen. Die Taxifahrer sind wenig erfreut.

Wer in Zürich im Besitz eines VBZ-Billettes ist, dem steht ab heute nebst Bus, Zug, Schiff und Tram ein weiteres Verkehrsmittel zur Verfügung. «Pikmi» heisst das neue ÖV-Angebot und soll eine Art Uber für Busse sein. Per App oder Anruf können Fahrgäste einen fünfplätzigen Mercedes-Kleinbus bestellen und dieser kurvt sie anschliessend an die gewünschte Adresse.

Vorerst verkehren die Pikmi-Busse aber nur zwischen 20 und 25 Uhr in den Quartieren Albisrieden und Altstetten und den Verkehrsknoten Triemli und Hardbrücke. Auf diesem Testgebiet werden zusätzlich zu den bestehenden ÖV-Haltestellen rund 150 neue virtuelle Haltepunkte definiert. Von diesen aus können Fahrgäste nach einem Pikmi-Bus verlangen. Innerhalb von sieben bis zehn Minuten sollte der Kleinbus eintreffen und das Fahrtziel avisieren. Fahrtwünsche mit ähnlichen Reisezielen werden vom System automatisch gebündelt und im gleichen Fahrtzeug zusammengefasst. Der Bus berechnet also laufend die beste Linienführung, um möglichst viele Personen von A nach B zu bringen. Ebenfalls berücksichtigt das System Umsteigemöglichkeiten auf bestehende ÖV Linien.

Im Unterschied zum regulären ÖV mit Linienbetrieb verkehrt Pikmi nicht auf vordefiniterten Routen oder nach einem fixen Fahrplan, sondern eben «On Demand», auf Verlangen also. An einer Pressekonferenz am Dienstag präsentierte die VBZ ihr neues Angebot. Der anwesende Stadtrat Michael Baumer sagte gemäss «Tages-Anzeiger»: «Das VBZ-Netz soll flexibler werden, gerade wenn es um die letzte Meile, die Feinverteilung im Quartier geht.» Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass der ÖV flexibel sein müsse, um sich ändernden Nutzungsmustern anpassen zu können. In einem 18-monatigen Pilotbetrieb soll sich zeigen, ob mit einem solchen «On-Demand»-Angebot neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden können.

Das Betriebsgebiet von Pikmi screenshot: stadt zürich

2,9 Millionen Franken bewilligte der Zürcher Gemeinderat im Juni 2019 für das Projekt. Die Technologie und App stammen von Viavan, einem europaweit tätigen Unternehmen, das Ridepooling-Dienste in diversen Grossstädten anbietet, darunter auch London und Berlin.

Damit die Pikmi-Busse tagsüber nicht herumstehen, arbeiten die VBZ mit dem Carsharing-Unternehmen Mobility zusammen. So können Mobility-Kunden die Busse bis 20 Uhr normal mieten, bis sie dann abends von VBZ-Chauffeuren übernommen werden. Ebenso wird mit der Stiftung Behinderten-Transporte Zürich zusammengespannt. Entsprechend können auch Menschen im Rollstuhl das Angebot nutzen.

Die einzigen, die wenig Freude am neuen Angebot haben sind die Taxifahrer. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, zeigten sich diese irritiert über die neue Konkurrenz. Das Gewerbe fühle sich übergange und frage sich, warum es nicht in das Projekt mit einbezogen wurde. Stadtrat Baumer aber beschwichtigte, Pikmi solle keineswegs mit Taxis konkurrieren, sondern den Quartierbus flexibler machen.

(sar)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Und nun dies: Rolls-Royce-Entwürfe von Kindern Corona-Auswirkungen auf Europas Flugverkehr Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter