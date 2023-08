Eine Person an der Zürcher Langstrasse verstorben

Leiche an der Langstrasse – Strasse gesperrt

Die Zürcher Stadtpolizei ist am Mittwochmittag an die Langstrasse ausgerückt: Eine Person sei verstorben, schreibt sie auf X (früher Twitter) dazu.

Weitere Angaben zum Vorfall macht die Polizei noch nicht. Sie kündigt aber weitere Informationen am Nachmittag an. Die Langstrasse war am Mittwochmittag vorerst zwischen Militärstrasse und Hohlstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Update folgt.

(yam/sda)