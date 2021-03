Schweiz

Zürich

Stadt Zürich will 100 Kilometer Velovorzugsrouten schaffen



Stadt Zürich will 100 Kilometer Velovorzugsrouten schaffen

Bild: KEYSTONE

Beim Stadtzürcher Dauer-Politikum Velowege soll es endlich vorwärts gehen: Der Stadtrat hat am Freitag seine neue «Velostrategie 2030» vorgestellt. Sie enthält über 100 Kilometer Velovorzugsrouten.

In Zürich soll ein durchgehendes und sicheres Netz von Velorouten entstehen, heisst es in einer Mitteilung zur «Velostrategie 2030», welche Stadträtin Karin Rykart (Grüne) und Stadtrat Richard Wolff (AL) am Freitag präsentierten.

Der Fokus liege auf Velovorzugsrouten, die durchgehende Verbindungen zwischen den Quartieren, der Innenstadt und der Agglomeration schaffen sollen. Das Netz der Vorzugsrouten soll rund 100 Kilometer umfassen. Wo genau diese Routen durchführen werden, steht noch nicht fest.

Mindestens 50 Kilometer des Netzes sollen im Sinne der Volksinitiative «Sichere Velorouten für Zürich» umgesetzt werden. Diese hatte die Zürcher Bevölkerung im September 2020 mit 70.5 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Initiative sieht die Einrichtung von Veloschnellstrassen vor. Das sind hindernisfreie Schnellrouten mit Vortritt, auf denen zwei Velos nebeneinander Platz haben. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart Absurde Visual Effects – Wenn die Velos einfach verschwinden würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter