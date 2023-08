Eine Frau raucht und trägt eine Gras-Mütze. Bild: AP The Canadian Press

Stadt Zürich startet Projekt mit legalem Cannabis

In Zürich hat am Dienstag eine dreijährige Pilotstudie zum legalen Cannabisverkauf begonnen. 1200 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer können nun kontrolliert hergestellte Cannabisprodukte kaufen.

Zum Start des Projekts «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» werden die Cannabisprodukte in neun Apotheken und sechs Social Clubs verkauft, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Konsumiert werden dürfen die Cannabisprodukte in privaten Räumen oder in einem der Social Clubs. Diese werden von Privaten oder Vereinen betrieben.

Von den 1200 Personen, die an der Studie teilnehmen, sind 80 Prozent Männer. Die Altersspanne liegt zwischen 18 und 80 Jahren.

In der dreijährigen Pilotstudie wird untersucht, wie sich der Verkauf von Cannabisprodukten unter regulierten Bedingungen auf den Konsum und die Gesundheit der Teilnehmenden auswirkt.

(sda)