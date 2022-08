«Mach mir ein Kind oder das war es mit unserer Ehe» – Mann zeigt Ehefrau wegen Nötigung an

Fit für die AHV-Abstimmung in 99 Sekunden

Zwei Vorlagen wollen im September die AHV stabilisieren. Wie sie genau funktionieren und wer dagegen ist, erfährst du im Video.

Am 25. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei Vorlagen ab, die die AHV stabilisieren sollen. Einerseits soll per Verfassungsbeschluss die Mehrwertsteuer erhöht werden, andererseits wurde gegen den Bundesbeschluss der Rentenaltererhöhung das Referendum ergriffen. Um was es in den Vorlagen im Detail geht und wer dagegen ist, erfährst du im Video.