Bescheidener Andrang beim Impfdorf am Zürcher HB

Im gut abgeschirmten Impfdorf selbst sitzen weitere gut 20 Leute gemütlich an Tischen und quatschen. Blumentöpfe kreisen die Esstische ein, Foodtrucks mit Kaffee und Berliner sorgen für das Wohlergehen der frisch Gepiksten. Selbst Raclette gibts zur Stärkung. Ein 68-jähriger Mann, der lieber anonym bleiben will, ist ziemlich angetan von der Organisation. «Ich habe Angst vor Spritzen, aber jetzt konnte ich nicht länger warten. Es lief alles ganz schnell und unkompliziert. Ich habe sogar bereits aufgehört zu zittern».

Ungefähr 8 Leute stehen in der Schlange für eine Impfung, an zwei Begrüssungsständen werden ihre Personalien aufgenommen.

Montagmorgen 11:30 Uhr am Zürcher Hauptbahnhof. Während die Pendlergemeinschaft geschäftig von A nach B wuselt, leuchtet eine grelle LED-Anzeige über der Wartehalle: «Nationale Impfwoche – Gemeinsam aus der Pandemie» steht da in allen Landessprachen. Wo normalerweise der Wochenmarkt oder Streetfoodtrucks um Kunden werben, macht dies seit heute die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mit ihrem Impfdorf.

Ein Bundesrichter verdient 365'000 Franken pro Jahr: Ist dieses Salär gerechtfertigt?

FDP-Ständerat Andrea Caroni will den Lohn der höchsten Richter kürzen. Er hat auch schon eine Idee, wofür das Gesparte ausgegeben werden könnte.

In keinem anderen Amt lässt sich so einfach so viel Geld verdienen. Bundesrichterinnen und Bundesrichter kassieren jährlich 365'000 Franken. Das sind 80 Prozent eines Bundesratssalärs. Hinzu kommt ein Ruhegehalt. Nach der Amtszeit erhalten sie also noch Geld fürs Nichtstun.