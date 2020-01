Nationalität in Stadtzürcher Polizeimeldungen rückt wieder näher

Eine Untergrund-Industrie plündert Kreditkarten – so schützen uns die Karten-Detektive

Kaum eine «Branche» ist erfinderischer als Kreditkartenbetrüger. Wir haben mit den Menschen gesprochen, die einen sechsten Sinn für Kartenmissbrauch haben und uns rund um die Uhr vor Betrügern schützen.

Mehrere Onlineeinkäufe mit der selben Karte innert Minuten? Allenfalls auch noch in verschiedenen Ländern? Die Kreditkartendetektive treten in Aktion, wenn eine Transaktion verdächtig wirkt oder Kunden einen potenziellen Betrugsfall melden. Das kann auch mitten in der Nacht sein. Kriminelle halten sich nicht an Bürozeiten. Das Anti-Fraud-Team beim Schweizer Kartenherausgeber Swisscard steht daher rund um die Uhr im Einsatz.«Mit der Zeit und der entsprechenden Erfahrung entwickelt man ein …