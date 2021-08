«Chilli's Affäre»: Zürcher Obergericht spricht Ex-Sittenpolizist teilweise frei

Emma Amour

«Wegen ihrem drohenden Ex verschweigt sie mich …»

Lieber Silvan

Nein, nicht okay. Null Okay. Das war mein erster Gedanke als ich deine Zeilen gelesen habe. Und zwar alles nicht okay. Am wenigsten wohl der Ex, der im Zeugs rumdroht und damit auch noch durchzukommen scheint.

Ich frage mich, warum deine Freundin das Verhalten des Ex auf irgendeine Art und Weise toleriert? Sie selber findet es wahrscheinlich nicht sehr cool, alte Pärchenbilder auf Facebook und Instagram zu haben. Er scheint sie also insofern im Griff zu haben, dass sie die …