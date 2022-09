«Marsch fürs Läbe» in Zürich – Gegendemonstrantinnen sorgen für Eklat auf Bühne



Gegendemonstrantinnen haben sich als «Scheinredner*innen» auf der Bühne der Abtreibungsgegner aus freikirchlichen Kreisen eingeschlichen. screenshot: instagram

In Zürich sind am Samstag mehrere Hundert Abtreibungsgegnerinnen und -gegner an einer Kundgebung durch Zürich-Oerlikon gezogen. Die Polizei verhinderte ein Zusammentreffen mit Gegendemonstrantinnen und -demonstranten.

Noch vor Beginn der Demonstration kesselte die Polizei rund 50 Personen ein, die gegen die Kundgebung demonstrieren wollten, wie ein Augenschein eines Reporters der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort zeigte. Auch nach Ende des «Marsch fürs Läbe» hatte die Stadtpolizei Zürich die Personenkontrollen noch nicht abgeschlossen.

Der «Marsch fürs Läbe» hätte nach der Platzdemo losgehen sollen, die um 14.30 Uhr begann. Mit etwas Verspätung startete er schliesslich gegen 15.45 Uhr vom Marktplatz aus durch den Kreis 11.

Zwischenfall auf Bühne

Auf der Bühne hatte es zuvor einen Zwischenfall gegeben. Offenbar konnten sich Gegnerinnen ins Programm einschleichen: Eine Frau, die ihre Abtreibung angeblich bereut, stand auf der Rednerinnenliste. Sie entpuppte sich aber als Gegnerin, die dafür einstand, selber entscheiden zu wollen. Sie küsste eine andere Frau auf der Bühne, beide wurden von den Organisatoren von der Bühne geleitet. Entschuldigend sagte ein Veranstalter, dass man die Teilnehmer eigentlich sehr genau kontrolliere.

Zu Beginn des eigentlichen Marsches formierten sich mehrere Dutzend weitere Gegendemonstranten in der Nähe des weiträumig und mit Gittern abgesperrten Marktplatzes. Sie skandierten aus sicherer Entfernung Parolen, störten den Marsch aber nicht weiter.

Der öffentliche Verkehr in Oerlikon wurde am Nachmittag vorübergehend eingestellt, auf einzelnen Tramlinien kam es zu Verspätungen oder Umleitungen, wie die Stadtpolizei Zürich im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Massives Polizeiaufgebot

Abtreibungsgegnerinnen und -Gegner an einer Kundegebung am Samstag in Zürich-Oerlikon. Bild: keystone

Um 16.30 Uhr kam der Demonstrationszug nach einem friedlichen Marsch wieder auf dem Marktplatz an. Das Polizeiaufgebot, um eine Konfrontation zu verhindern, war massiv. Ein Polizeihelikopter kreiste über Oerlikon. Schon vor Beginn der Demonstration hatte die Polizei rund um den Bahnhof Personenkontrollen durchgeführt und Personen weggewiesen. An den Eingängen zum Marktplatz kontrollierten die Veranstalter die Teilnehmenden.

Der «Marsch fürs Läbe» fand zum 12. Mal statt. Die Organisatoren aus freikirchlichen Kreisen setzen sich gegen Abtreibungen ein. In diesem Jahr machten sie vor allem auf zwei Initiativen aufmerksam. Die erste fordert, dass mindestens 24 Stunden zwischen einem Beratungsgespräch und dem Schwangerschaftsabbruch vergehen müssen. In der zweiten wird gefordert, dass Abtreibungen praktisch in allen Fällen verboten sind, sobald das Kind ausserhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. (sda)