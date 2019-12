Schweiz

E-Trottis: Zürich soll den E-Scootern den Strom abstellen



Weil sie «Frieden vergiften»: Zürcher Fussgängerverein will E-Trottis den Strom abstellen

Ob im Ausgang an der Langstrasse oder im Anzug in Zürich-West: Jeden Tag und jede Nacht flitzen hunderte Zürcherinnen und Zürcher mit einem der inzwischen über 2000 in der ganzen Stadt verteilten E-Trottis durch die Gassen.

Und kurven oftmals (verbotenerweise) auf den Trottoirs herum. Denn laut Gesetz gehören die Trottis, wie die Velos, auf die Strasse.

Dem Zürcher Fussgängerverein hat es jetzt den Nuggi rausgehauen. Diese «Motorfahrzeuge» würden oftmals von Leuten gemietet, welche die Verkehrsregeln nicht kennen oder absichtlich ignorierten und damit «den relativen Frieden auf den Zürcher Strassen vergiften», heisst es in einem geharnischten, am Dienstag veröffentlichten Mediencommuniqué.

Der Verein stellt sogleich Forderungen an die Stadt und E-Trotti-Betreiber, die es in sich haben:

Bereits ab Frühling sollen nur noch E-Trottis verkehren dürfen, bei denen auf Gehflächen (Trottoirs, Fussgängerzonen, Parks) via Geotracking automatisch der Strom abgestellt wird.

E-Trottis sollen nur noch auf bezeichneten Flächen parkiert werden. Ausserhalb von diesen sollen sich die Nutzer nicht mehr ausloggen können.

Die Polizei soll zudem vermehrt kontrollieren und Bussen aussprechen. Diese sollen künftig direkt von den E-Trotti-Betreibern bezahlt werden, welche sie dann bei ihren Nutzern zurückfordert.

Circ bringt den Helm-Selfie

Einen anderen Weg geht der E-Trotti-Anbieter Circ. Wer einen Helm bei der Fahrt mit dem E-Trottinett trägt, fährt bei Circ ab sofort 25 Prozent günstiger. «Damit möchte Circ einen Beitrag zur Sicherheit der E-Trottinett-Fahrer im Strassenverkehr leisten», heisst es in einer Mitteilung. Um den Rabatt zu kriegen, müssen die User ein Selfie mit dem Helm in der App hochladen.

