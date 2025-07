Wegen Ausbreitung des Japankäfers aktiviert der Bund neuen Notfallplan

Das ist der Japankäfer

Der Japankäfer (Popillia japonica) ist gefrässig und kann erhebliche Schäden verursachen. Als Insekt frisst er Blätter, Früchte und Blüten von mehr als 400 Pflanzen. Im Stadium der Larve ernährt er sich hauptsächlich von Graswurzeln und gefährdet so Grünflächen aller Art. Ausgewachsene Käfer sind etwa so gross wie ein Fünfrappenstück (1 – 1,2 cm), mit metallisch grün schimmerndem Kopf und Halsschild sowie kupferbraunen Deckflügeln. An jeder Seite des Hinterleibs sind fünf kleine Haarbüschel zu erkennen. Am Hinterteil gibt es zwei grössere, gleichfarbige Haarbüschel. Der Japankäfer fliegt von Juni bis September. Während dieser Zeit besteht das Risiko, dass Reisende aus diesen befallenen Gebieten den adulten Käfer als «blinden Passagier» in weitere Teile der Schweiz oder Europa verschleppen.