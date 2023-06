Klimakleber blockieren Autobahn-Abfahrten in Zürich – mitten in der Rushhour

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Montagmorgen zwei Autobahnausfahrten in Zürich blockiert. Betroffen war die A1 in Zürich-Altstetten und die A3 an der Manessestrasse. Es kam zu Rückstaus.

Aktivisten blockierten die A1 bei der Europabrücke, Bild: keystone

Mindestens zwei Aktivisten klebten sich auf die Strasse. An beiden Orten kam es zu Staus.

Die Aktivistinnen und Aktivisten setzten sich mitten auf die Strasse, es gab bereits einen Rückstau, wie ein Bild der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt. (sda)