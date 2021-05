Schweiz

Zürich: So wurde ein Blitzer auf einem Putzwägeli getarnt



Bloss ein kleiner Putzwagen in Zürich? Schau nochmals hin!

Nun ja, das Versteck des Blitzers war nicht gut genug. Es wurde entdeckt und gefilmt. Jetzt macht es auf Social Media die Runde.

Ein unscheinbarer kleiner Laster steht in der Nacht auf Sonntag ganz in der Nähe des Jelmolis in der Stadt Zürich. Er ähnelt den kleinen Putzwägeli, die man in der Stadt häufig sieht. Auf der Ladefläche befinden sich volle Abfallsäcke, sonstige Behälter und Kisten, das Ganze überzogen mit einem grünen Netz. Mittendrin: Ein Radar. Bloss ein Scherz einer Privatperson oder ein cleveres Versteck der Stadtpolizei Zürich?

Tiktoker entdeckt die Radar-Falle Video: extern / rest/@maa.sii

Der Blitzer war tatsächlich echt, bestätigt die Medienstelle der Stadtpolizei Zürich gegenüber dem «Tagesanzeiger». Dabei habe es sich um eine gezielte Massnahme gegen Schnellfahrende und Rasende gehandelt. Es wurden nur Fahrzeuge geblitzt, die an dieser Stelle statt der erlaubten 50 km/h, mit über 66 km/h über die Strasse bretterten. Wie viele Fahrzeuge in dieser Nacht geblitzt wurden, konnte die Stadtpolizei zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht sagen.

Dass man versuche, die Blitzer zu tarnen, sei nichts Neues. Damit wolle die Polizei verhindern, dass sich Auto- und Motorradfahrende auf verschiedenen Kanälen vor Radargeräten warnen – was in der Schweiz verboten ist. (saw)

