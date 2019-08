Über der Axenstrasse müssen Felsblöcke weggesprengt werden

Postauto in Flums SG verunfallt – Fahrer sackte am Steuer zusammen und starb

In Flums SG ist am frühen Donnerstagmorgen ein Postauto verunfallt. Laut Angaben der Polizei war der Chauffeur während der Fahrt wegen eines medizinischen Problems am Steuer zusammengebrochen. Der Bus kam im Strassenbord zum Stillstand. Die beiden Passagiere blieben unverletzt.

Der Bus war von Flumserberg ins Tal nach Flums unterwegs, als es kurz vor 6 Uhr zum Zwischenfall kam, wie ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Nachdem der …