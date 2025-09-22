trüb und nass13°
Ein Mammutbaum in Sarnen wird heute gefällt

22.09.2025, 09:0922.09.2025, 09:09

Der imposante Mammutbaum beim Kantonsspital Sarnen muss aus Sicherheitsgründen am (heutigen) Montag gefällt werden. Er ist unheilbar vom Hallimasch-Pilz befallen, wie das Hochbauamt des Kantons Obwalden mitteilte.

Mammutbaum Sarnen
Bild: kanton obwalden

Der Pilz zerstört das Kambium unter der Rinde. Er bringt selbst gesunde Bäume innert kurzer Zeit zum Absterben.

Der rund 35 Meter hohe Baum mit 8,3 Metern Stammumfang prägte das Spitalareal über viele Jahre. Um eine Ausbreitung des Pilzes zu verhindern, werden das Holz und der Strunk entfernt. Besonders gefährdet ist der benachbarte Mammutbaum, da beide Bäume den Wurzelraum teilen. (sda)

