Ein Mammutbaum in Sarnen wird heute gefällt

Der imposante Mammutbaum beim Kantonsspital Sarnen muss aus Sicherheitsgründen am (heutigen) Montag gefällt werden. Er ist unheilbar vom Hallimasch-Pilz befallen, wie das Hochbauamt des Kantons Obwalden mitteilte.

Bild: kanton obwalden

Der Pilz zerstört das Kambium unter der Rinde. Er bringt selbst gesunde Bäume innert kurzer Zeit zum Absterben.

Der rund 35 Meter hohe Baum mit 8,3 Metern Stammumfang prägte das Spitalareal über viele Jahre. Um eine Ausbreitung des Pilzes zu verhindern, werden das Holz und der Strunk entfernt. Besonders gefährdet ist der benachbarte Mammutbaum, da beide Bäume den Wurzelraum teilen. (sda)