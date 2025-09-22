trüb und nass13°
Regenwarnung und Temperatursturz: Wetterprognosen für diese Woche

People holding umbrellas cross the Paradeplatz on a rainy day, on Monday, June 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Der Schirm wird in dieser Woche ein treuer Begleiter.Bild: KEYSTONE

Regen, Bise, Temperatursturz: Das Herbstwetter bestimmt die Woche

Nach dem noch einmal sommerlichen Wochenende stürzen die Temperaturen am Montag in den Keller. Auch die kommenden Tage bleiben herbstlich nass. Es könnte so viel Regen fallen, dass das Wasser zur Gefahr werden kann.
22.09.2025, 09:5422.09.2025, 09:54

Mit teilweise Rekordtemperaturen hat der Sommer am Wochenende nochmals ein Comeback gegeben, bevor nun diese Woche definitiv das Herbstwetter Überhand nimmt.

Denn der Montag hat mit viel Regen begonnen – zwar lässt er am Nachmittag etwas nach, bewölkt bleibt es trotzdem. Und mit um die 15 Grad im Norden wird es auch deutlich kühler als noch am Wochenende. Eine mässige bis starke Bise macht den Aufenthalt im Freien sogar noch ungemütlicher.

Jeden Tag Regen

Und die Aussichten sind derzeit nicht viel besser. Laut den Prognosen von Meteo Schweiz ist es bis und mit Freitag wohl jeden Tag bewölkt, kühl und zeitweise nass. Auch die Bise bläst zumindest am Dienstag weiterhin. Die Temperaturen bleiben herbstlich und die Schneefallgrenze sinkt immer weiter ab, bis sie am Freitag eine Höhe von 1600 bis 2100 Metern erreicht.

Immerhin dürfte es aufs Wochenende nach aktuellem Stand wohl etwas trockener werden. Die Prognosen sind aber noch unsicher. Und auch die Temperaturen könnten wieder etwas in die Höhe gehen. Ausserdem dürften wir die Sonne wieder etwas zu Gesicht bekommen.

Regenwarnung für weite Teile der Schweiz

In der Zwischenzeit ist Geduld gefragt. Der viele Regen kann auch zu Problemen führen. So gilt für Teile der Alpenregion erhebliche, für grosse Teile der restlichen Schweiz mässige Regengefahr. Es kann lokal zu Überschwemmungen kommen und Fliessgewässer können über die Ufer treten.

Regenwarnung Schweiz 22. September 2025
Die Regenwarnung für die Schweiz am Dienstag, 22. September 2025.Bild: Meteo Schweiz

Im Wallis hingegen dürfte der Niederschlag willkommen sein. Dort herrscht noch immer teilweise sehr grosse Waldbrandgefahr. (vro)

Waldbrandgefahr Wallis 22. September 2025
Bild: Meteo Schweiz

Themen
