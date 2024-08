Der Pottwal liegt am Utoquai und stinkt wie ein echter Kadaver. Bild: watson

Ein Pottwal in Zürich gestrandet? Das steckt dahinter

Am Utoquai in Zürich liegt seit Montagmorgen ein verwesender Pottwalkadaver – zumindest scheint es so. Tatsächlich handelt es sich, laut 20 Minuten, wohl um eine Kunstinstallation der belgischen Klimakollektiv «Captain Boomer».

Bereits in der Vergangenheit hat dieselbe Gruppe auch schon in anderen europäischen Grossstädten eine nach Verwesung stinkende Pottwalattrappe ausgestellt. Auch in Zürich stinkt der Pottwal nach Verwesung.

1 / 11 Pottwal in Zürich gestrandet Am Utoquai am Zürcher Seeufer liegt seit Montagmorgen, dem 19. August, ein Pottwal. quelle: watson

Anwesende Aktivisten erklären, sie seien Forscher der International Whale Organisation und geben vor, «Untersuchungen» am Kadaver vorzunehmen. Sie erklären vorbeilaufenden Touristen, sie hätten den Wal gerade im See gefunden und fragen die Touristen, «ob sie vom Walfleisch probieren möchten?», nur um anschliessend anzufügen, dass man verwestes Walfleisch nicht mehr konsumieren sollte.

Die Forschenden verklickern den Anwesenden auch, dass sie nach einem zweiten Wal Ausschau halten, da «Pottwale selten alleine vorkommen». Anwesende versuchen sich selbst eine Erklärung für die absurde Situation zu geben. Eine denkt laut nach und stellt die Theorie auf, dass es an den hohen Wasserspiegeln in diesem Jahr liegen könnte.

