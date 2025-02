Die Tat ereignete sich Ende Januar kurz nach 3.15 Uhr im Untergeschoss der Taco Bar an der Langstrasse (Symbolbild). Bild: keystone

Mutmassliche Täter nach Messerangriff im Zürcher Kreis 4 verhaftet

Mehr «Schweiz»

Die beiden mutmasslichen Täter, die Ende Januar einen 53-jährigen Portugiesen in einer Bar an der Zürcher Langstrasse mit einem Messer schwer verletzt haben sollen, sind gefasst. Die Polizei konnte zwei 23-jährige Schweizer am Mittwochnachmittag bei der versuchten Einreise in die Schweiz am Flughafen Zürich festnehmen.

Die beiden Männer seien der Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität zugeführt worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Diese beantragte beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für beide.

Die Tat hatte sich in einer Sonntagnacht Ende Januar ereignet. Als die alarmierten Polizeibeamten kurz nach 3.15 Uhr im Untergeschoss der Taco Bar eintrafen, fanden sie einen Mann mit schweren Stichverletzungen am Oberkörper vor. Der Mann musste später im Spital notoperiert werden. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat waren unklar.

Die beiden unbekannten Täter flüchteten – laut Polizei möglicherweise mit einem Taxi. (sda/thw)