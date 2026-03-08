klar11°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

«Alles andere als ein Spaziergang»: FDP-Avdili zu seiner Niederlage

Video: ch media/Tele Züri

«Alles andere als ein Spaziergang»: FDP-Avdili zu seiner Niederlage

08.03.2026, 20:1108.03.2026, 20:28

Perparïm Avdili zählt zu den Verlierern der Stadtzürcher Wahlen. Der FDP-Präsident verpasst wohl die Wahl in den Stadtrat und ins Stadtpräsidium. Er sprach von «gemischten Gefühlen», weil die FDP im Parlament zulegen dürfte.

Nach 8 von 9 Wahlkreisen lag Avdili rund 4000 Stimmen hinter Andreas Hauri (GLP), der auf Platz 9 die Wiederwahl schaffen dürfte. Avdili wird zwar wohl das absolute Mehr erreichen, würde aber als Überzähliger nicht in den Stadtrat einziehen.

Hier siehst du Avdilis ganzes Statement:

Video: ch media/Tele Züri

Beim Rennen um das Stadtpräsidium lag der FDP-Mann weit hinter Raphael Golta (SP) bei dem nur noch offen ist, ob er das absolute Mehr schafft. Golta rechnet mit einem zweiten Wahlgang. Avdili könnte nicht mehr antreten, wenn er den Sprung in den Stadtrat nicht schafft. Die anderen Gewählten, etwa FDP-Kollege Michael Baumer, dürften antreten.

Problemlos schaffen es die Neuen Céline Widmer und Tobias Langenegger (beide SP) und Balthasar Glättli (Grüne) in den Stadtrat. Widmer liegt derzeit sogar auf Platz 3. Sie sieht ihre Wahl als «Zeichen gegen den weltweiten reaktionären Backlash». Glättli dürfte der FDP einen Sitz abluchsen. Er will nun «grüne Akzente setzen». (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Individualbesteuerung, SRG und Co.: Alle Resultate vom Sonntag live
Der erste Abstimmungssonntag des Jahres steht an. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet am 8. März 2026 gleich über vier Vorlagen: die SRG-Halbierungsinitiative, die Individualbesteuerung, die Bargeld- und die Klimafonds-Initiative. Das willst du wissen..
Auf nationaler Ebene stehen am Sonntag gleich vier Entscheidungen an. Die Schweizerinnen und Schweizer müssen darüber befinden, ob sie die drei Initiativen zur SRG, zum Bargeld und zum Klimafonds sowie das neue Bundesgesetz über die Individualbesteuerung annehmen oder ablehnen wollen. Alle Informationen zu den Vorlagen sowie Umfragen findest du hier:
Zur Story