bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Die Schattenseiten von Vetements dem Zürcher Modelabel von zwei Brüdern

Vetements Marke Zürich Hose
Die Marke Vetements wurde 2014 von zwei Brüdern gegründet.screenshot: instagram/vetements_official

Zürcher Modemarke Vetements mit schweren Vorwürfen konfrontiert – eine Übersicht

03.10.2025, 18:5703.10.2025, 18:58

Breite und ausgelassene Bomberjacken, ausgewaschene Jeans, bedruckte T-Shirts und klobige Schuhe. Der Wiedererkennungswert der Zürcher Kleidungsmarke Vetements liegt in ihrem schlichten, doch auffallenden Style.

Laut dem Schweizer Handelsregister ist der Hauptsitz von Vetements in Wiedikon an der Binzstrasse. Bestellen kann man die Kleidung nur online.

Ein Label, das aus dem Nichts kam, hinter dem jedoch zwei streitende Brüder steckten, wie ein Bericht vom «Spiegel» zeigt. So sehen die Vorwürfe aus.

Inhaltsverzeichnis
Die BrüderDer Alltag zwischen fressen oder gefressen werdenDie ÜberwachungZoff zwischen den BrüdernSchwächeanfälle an der Pariser Fashion WeekDas Sprungbrett

Die Brüder

2014 kam das Label in der Modewelt auf. Gegründet von zwei Brüdern: Demna und Guram Gvasalia. Eigentlich als Gegenentwicklung zur elitären Modebranche. Die Idee: Eine Marke gründen und Kleidung designen, die Menschen auch im Alltag tragen können.

Demna galt als Talent in der Modewelt, wie der «Spiegel» schreibt. Doch er verliess die gemeinsam gegründete Marke 2019 und ging zur Modemarke Balenciaga, wo er die kreative Leitung übernahm. Seit Anfang 2025 ist er Chef von Gucci. Den gemeinsamen Nachnamen der Brüder hat Demna mittlerweile abgelegt.

So sieht ein Kleid von Vetements aus:

Guram, der jüngere der beiden Brüder, führte das Label Vetements weiter und gründete 2021 zusätzlich das Unterlabel VTMNTS. Heute soll er von ehemaligen Mitarbeitern «Diktator» genannt werden. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Der Alltag zwischen fressen oder gefressen werden

Der «Spiegel» hat mit ehemaligen Mitarbeitern von Vetements und VTMNTS gesprochen, diese schildern die Arbeitsverhältnisse unter dem «Diktator».

Wer bei der Modemarke neu angefangen habe, habe einen Platz im Büro erhalten und es habe geheissen, man solle einfach mal loslegen. Die ersten zwei Punkte, die man gelernt habe, waren laut ehemaligen Mitarbeitern und Praktikanten:

  • Schau und sprich Guram Gvasalia nicht an. Er entscheidet, mit wem er spricht und wann er dies tut.
  • Es gilt das Motto: Friss oder stirb – entweder man passt sich an oder man muss gehen.

Fehler seien unvermeidbar, da man einfach mal machen soll, berichten die Ehemaligen. Doch die gemachten Fehler würden einem übel genommen. So habe Guram die Praktikanten bei den kleinsten Fehlern beschimpft – mit Ausdrücken wie «du Idiot» oder «sei ruhig, du bist dumm». Er soll Möbel umgeworfen und ordentlich geordnete Drucke vom Tisch gewischt haben.

Celebrities at Egonlab Mens Fashion Show, Spring Summer 2026 Collection as part of Paris Fashion Week Guram Gvasalia at Egonlab Mens Fashion Show, Spring Summer 2026 Collection as part of Paris Fashio ...
Guram an der Fashion Week in Paris 2025.Bild: www.imago-images.de

Zeitdruck soll Tagesordnung gewesen sein, man hätte frühestens um 22 Uhr Feierabend gehabt. Dies berichten ehemalige Mitarbeiter. Auf Anfrage des Spiegels habe Guram nicht auf die Vorwürfe geantwortet.

Die Überwachung

Der «Spiegel» hat mit mehreren ehemaligen Mitarbeitern von Guram gesprochen, diese schildern alle dieselben Umstände. Oft hätten sie bis in die Nacht gearbeitet, während der Vorbereitung für Fashion-Shows sogar bis in die frühen Morgenstunden.

Guram habe Überwachungskameras im Büro installieren lassen, auf die er von seinem Handy aus zugreifen konnte. So soll er kontrolliert haben, wer wirklich wie lange gearbeitet habe. Mehrere ehemalige Mitarbeiter berichten, dass sie wegen weniger Minuten Verspätung in Gurams Büro zitiert worden seien und er sie zurechtgewiesen habe.

Wie der Rechtswissenschaftler Roger Rudolph gegenüber dem «Spiegel» sagt, sind systematische Verhaltensüberwachung von Mitarbeitenden illegal. Auch sei es ein klarer Rechtsverstoss, Kameras in einem Grossraumbüro zu installieren.

Zoff zwischen den Brüdern

Als die Brüder noch zusammengearbeitet haben, pendelte Demna zwischen seinem Job bei Balenciaga in Paris und Zürich hin und her. Guram blieb zurück. In dieser Zeit soll er versucht haben, Einfluss auf die Kreativarbeit bei Vetements zu nehmen. Doch die Mitarbeitenden hätten ihn nicht ganz ernst genommen. Er habe Sachen entwerfen wollen, die sich einfacher verkaufen lassen, wird ihm vorgeworfen.

Celebrities at Egonlab Mens Fashion Show, Spring Summer 2026 Collection as part of Paris Fashion Week Demna and Guram Gvasalia at Egonlab Mens Fashion Show, Spring Summer 2026 Collection as part of Pa ...
Demna (links) und Guram zusammen an der Pariser Fashion Week 2025.Bild: www.imago-images.de

Wenn beide Brüder in Zürich waren, soll es immer wieder Streit gegeben haben. Von Demna seien Anweisungen gekommen, Guram habe dann jeweils etwas ganz anderes gewollt und die Mitarbeiter dementsprechend beauftragt. So sollen die Brüder regelmässig aneinander geraten sein.

Schwächeanfälle an der Pariser Fashion Week

Besonders prekär soll die Lage während der Pariser Fashion Week gewesen sein. Diese bedeutet für alle Labels hunderte Arbeitsstunden bis tief in die Nacht, um die Kollektionen zustande zu bringen. Bei Vetements soll diese Ausgangslage aber offenbar eine ganz andere Dimension erreicht haben.

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter sollten zehn Angestellte die Arbeit erledigen, für die es normalerweise 100 Leute brauchen würde. Für Pausen sei keine Zeit geblieben. Die Folgen davon seien Schwächeanfälle und Kreislaufzusammenbrüche gewesen. Doch Guram soll gefordert haben, dass die Produktion weitergehen müsse.

Das Sprungbrett

In der Luxusmode gibt es zwei Saisons: Frühling und Winter. Auf beide Saisons folgen Modeshows und neue Kollektionen. Laut ehemaligen Mitarbeitern von Vetements hätten nach jeder Saison Leute gekündigt oder ihnen sei gekündigt worden.

Insgesamt soll das Team immer aus rund 30 Personen bestanden haben, hauptsächlich aus Praktikanten. Diese sollen die Hauptarbeitsträger des Modelabels gewesen sein, angeblich mit einem Lohn von 1000 Franken pro Monat.

Die Wahrheit sei jedoch auch, dass Vetements für viele der ehemaligen Praktikanten ein Sprungbrett in die Luxusmodewelt gewesen sei. Ohne Vetements im Lebenslauf wären sie heute nicht dort, wo sie sind. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 Bilder zeigen: Laufsteg war gestern – heute wird Mode inszeniert
1 / 35
33 Bilder zeigen: Laufsteg war gestern – heute wird Mode inszeniert
Mode auf dem Autofriedhof: Maria Ke Fisherman an der Mercedes Benz Fashion Week in Madrid (18. September 2016).
quelle: epa/efe / ballesteros
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Meryl Streep taucht plötzlich an der Fashion Week auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
3
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Trump: Hamas-Antwort bis Sonntag, 18 Uhr – sonst droht «die Hölle»
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
Wie in Polen Sorge vor Russlands Krieg herrscht – und warum man dennoch zuversichtlich ist
Russlands hybrider Krieg verunsichert die Menschen. Am Sicherheitsforum von Warschau zeigte Europa aber erstaunliche Zuversicht, den Aggressor stoppen zu können. Auch die Schweiz war vor Ort – als «interessante Ergänzung».
Marek Traczyk sitzt mit seinem gelben Medienbadge im «Warsaw Stage» des Hotels Hilton in Warschau – und schüttelt den Kopf. Am Sonntag sei er von seiner elfjährigen Tochter Victoria «total überrascht» worden, gesteht er – und wirkt leicht erschüttert.
Zur Story