Nebelfelder
DE | FR
burger
Leben
People

Heidi Klum stimmt mit mysteriösem Foto auf Instagram auf Halloween ein

epa12415761 US-German model and TV personality Heidi Klum presents a creation during the Spring/Summer 2026 collection for L&#039;Oreal Paris during the Paris Fashion Week, near Hotel de Ville, in Par ...
Das Model veranstaltet jährlich eine Halloween-Party in New York.Bild: keystone

Heidi Klum stimmt mit mysteriösem Foto auf Halloween ein

02.10.2025, 07:2502.10.2025, 07:49

Das finale Kostüm hält Heidi Klum (52) bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim, aber mit kleinen Hinweisen stimmt das deutsche Model die Fans jetzt schon auf ihre Verkleidung ein. «Das ist erst der Anfang», schrieb Klum auf Instagram zu Fotos von einer silbergrauen Maske – wohl ein Abdruck ihres Kopfes, allerdings sind Kinn und Unterlippe nach hinten eingedrückt.

Bis zur Unkenntlichkeit

Die gebürtige Rheinländerin, die in ihrer Wahlheimat USA den Ruf als «Queen of Halloween» weg hat, verlinkte in dem Posting den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte Klum schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verwandelt, etwa im vorigen Jahr zum Ausserirdischen E.T. oder 2022 mit fleischigem Ganzkörperkostüm zu einem Riesenwurm.

Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme:

1 / 19
Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme
2023: Heidi Klum mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz als Pfau und Ei verkleidet. Für ihren Auftritt engagierte sie neun Akrobatinnen und Akrobaten des Cirque du Soleil.
quelle: keystone / evan agostini
Auf Facebook teilenAuf X teilen

«Besonders hässlich»

Bei einem Auftritt in der «Tonight Show» von Moderator Jimmy Fallon hatte Klum schon Anfang August verkündet, dass sie in diesem Jahr zu Halloween «besonders hässlich» und «super unheimlich» aussehen möchte.

Die vierfache Mutter richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine grosse Party aus. Nur 2020 und 2021 fiel ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.

Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 23rd annual Halloween party on Thursday, Oct. 31, 2024, at Hard Rock Hotel New York in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Tom Kau ...
Heidi Klum und Tom Kaulitz als Ausserirdische an Halloween 2024.Bild: keystone

Auch Ehemann Tom Kaulitz (36) ist gewöhnlich Teil der aufwendigen Verwandlungsaktionen. Schon häufiger erschien das Paar in Partnerkostümen zu der traditionellen Party in New York. Im vorigen Jahr lief Kaulitz als Ausserirdischer an Klums Seite. 2023 trat sie als überlebensgrosser Pfau ins Rampenlicht, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern, Kaulitz steckte in einem riesigen Pfauen-Ei. Davor hatte sich die «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin schon mal zu einem Werwolf, Zombie oder einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026
1 / 30
Paris Fashion Week 2025 für Frühling / Sommer 2026

Vom 29. September bis zum 7. Oktober zeigen die Designer in Paris ihre Kollektionen für Frühling / Sommer 2026. Mit dabei: zahlreiche Stars.
quelle: keystone / mohammed badra
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
2
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Nach Debakel gegen Gottéron: Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola
5
Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
EU-Kommission genehmigt Versace-Übernahme durch Prada
Die EU-Kommission hat die Übernahme des italienischen Modehauses Versace durch Prada genehmigt. Die angemeldete Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Geschäft betreffe in erster Linie das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Luxusgütern.
Zur Story