Unbekannte greifen Jugendlichen beim Sihlcity in Zürich an

Unbekannte haben am Samstagabend einen 15-Jährigen beim Einkaufszentrum Sihlcity angegriffen und beraubt. Der Jugendliche musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei war kurz vor 19 Uhr wegen einer Schlägerei bei der unterirdischen Bushaltestelle beim Einkaufszentrum Sihlcity alarmiert worden, wie diese am Montag mitteilte. Dort trafen die Einsatzkräfte auf den verletzten Jugendlichen, der von einem Passanten betreut wurde.

Laut ersten Aussagen wurde der 15-Jährige von Unbekannten angegriffen, beraubt und mit Fäusten und Fusstritten traktiert, nachdem er aus dem Bus ausgestiegen war, wie es weiter heisst. Die Täterschaft flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. (sda)