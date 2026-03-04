Ausgezählt wird in Zürich am Sonntag. Bild: KEYSTONE

Stimmbeteiligung in Zürich liegt schon jetzt bei 46 Prozent

Mehr «Schweiz»

Bis am Mittwoch haben in der Stadt Zürich bereits 46 Prozent der Stimmberechtigten ihr Couvert eingeschickt. Das wären jetzt schon mehr als vor vier Jahren. In Winterthur kamen erst knapp 34 Prozent der Wahlcouverts an.

Bei den Stadtratswahlen 2022 betrug die Stimmbeteiligung in Zürich 43,6 Prozent. Das Parlament wählten weniger als 43 Prozent. Am Mittwoch führte die Stadt Zürich auf ihrer Website mit 46 Prozent schon früh eine höhere Zahl auf. Ausgezählt wird am Sonntag.

Allerdings ist offen, ob wirklich alle den Stadt- und den Gemeinderat gewählt haben – oder nur die Zettel für die nationalen Abstimmungen ausgefüllt haben. Zumindest die Initiative «200 Franken sind genug» dürfte in den Städten stark mobilisieren.

Dass nicht immer alle gleichzeitig wählen und abstimmen, zeigt der Blick zurück. Vor vier Jahren lag die Anzahl eingegangener Couverts am Freitag vor der Wahl bei 56 Prozent. Gewählt haben letztlich also deutlich weniger Stimmberechtigte, als ihr Couvert abgegeben haben. Offen ist auch wie viele Zettel ungültig sind.

In Winterthur hatten vor vier Jahren am Montag weniger als 24 Prozent ihr Couvert abgegeben. Damals fanden die Wahlen mitten in den Sportferien statt. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 35 Prozent, 1149 Wahlzettel waren ungültig. Zumindest liegt die Zahl der eingegangenen Couverts jetzt schon fast so hoch wie die damalige Beteiligung. (sda)