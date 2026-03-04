sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Wahlen in Zürich im März: Stimmbeteiligung schon jetzt hoch

Ein Plakat mit der Aufschrift
Ausgezählt wird in Zürich am Sonntag.Bild: KEYSTONE

Stimmbeteiligung in Zürich liegt schon jetzt bei 46 Prozent

04.03.2026, 16:0804.03.2026, 16:08

Bis am Mittwoch haben in der Stadt Zürich bereits 46 Prozent der Stimmberechtigten ihr Couvert eingeschickt. Das wären jetzt schon mehr als vor vier Jahren. In Winterthur kamen erst knapp 34 Prozent der Wahlcouverts an.

Bei den Stadtratswahlen 2022 betrug die Stimmbeteiligung in Zürich 43,6 Prozent. Das Parlament wählten weniger als 43 Prozent. Am Mittwoch führte die Stadt Zürich auf ihrer Website mit 46 Prozent schon früh eine höhere Zahl auf. Ausgezählt wird am Sonntag.

Allerdings ist offen, ob wirklich alle den Stadt- und den Gemeinderat gewählt haben – oder nur die Zettel für die nationalen Abstimmungen ausgefüllt haben. Zumindest die Initiative «200 Franken sind genug» dürfte in den Städten stark mobilisieren.

Dass nicht immer alle gleichzeitig wählen und abstimmen, zeigt der Blick zurück. Vor vier Jahren lag die Anzahl eingegangener Couverts am Freitag vor der Wahl bei 56 Prozent. Gewählt haben letztlich also deutlich weniger Stimmberechtigte, als ihr Couvert abgegeben haben. Offen ist auch wie viele Zettel ungültig sind.

In Winterthur hatten vor vier Jahren am Montag weniger als 24 Prozent ihr Couvert abgegeben. Damals fanden die Wahlen mitten in den Sportferien statt. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 35 Prozent, 1149 Wahlzettel waren ungültig. Zumindest liegt die Zahl der eingegangenen Couverts jetzt schon fast so hoch wie die damalige Beteiligung. (sda)

Mehr News aus Zürich:

Analyse
Der Traum von der bürgerlichen «Wende» im rotgrünen Zürich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zürich Knotenpunkt Nachtzüge
1 / 5
Zürich Knotenpunkt Nachtzüge

Zürich soll Knotenpunkt für Nacht-Verbindungen werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Abgewiesene iranische Asylsuchende demonstrieren für Bleiberecht in der Schweiz
Das Regime geht brutal gegen das eigene Volk vor, und jetzt herrscht auch noch Krieg: Geflüchtete aus dem Iran verlangen, dass die Schweiz ihre Asylpraxis anpasst.
Die Bilanz ist blutig. Bei den landesweiten Protesten wegen der wirtschaftlichen Misere und der Unzufriedenheit mit dem politischen System tötete das iranische Regime in den letzten Wochen laut Schätzungen bis zu 30'000 Personen. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Nach gescheiterten Verhandlungen über das Atomprogramm haben die USA und Israel am Wochenende das Mullah-Regime militärisch angegriffen. Ein Leben in Ruhe, Sicherheit und Freiheit bleibt für die Menschen der Islamischen Republik ein Traum.
Zur Story