Der 31-jährige vorbestrafte Islamist war am Donnerstag beim Bahnhof Winterthur auf Passanten losgegangen und verletzte drei Männer. Bild: keystone

Angreifer von Winterthur sitzt in Untersuchungshaft

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Der 31-jährige Verhaftete, der am Donnerstag drei Passanten am Bahnhof Winterthur mit einem Messer angriff, sitzt in Untersuchungshaft. Ob er bereits befragt wurde, gibt die Bundesanwaltschaft nicht bekannt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Bundesanwaltschaft am Montag auf Anfrage keine weitergehenden Angaben. Es gelte die Unschuldsvermutung, betonte sie.

Der 31-jährige vorbestrafte Islamist war am Donnerstag beim Bahnhof Winterthur auf Passanten losgegangen und verletzte drei Männer. Kurz zuvor war er noch in einer psychiatrischen Klinik. (sda)