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Angreifer von Winterthur sitzt in Untersuchungshaft

Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jaeriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen hat am Donnerstag, 28. Mai 2026 in Winterthur. ...
Der 31-jährige vorbestrafte Islamist war am Donnerstag beim Bahnhof Winterthur auf Passanten losgegangen und verletzte drei Männer.Bild: keystone

Angreifer von Winterthur sitzt in Untersuchungshaft

01.06.2026, 10:0801.06.2026, 10:08

Der 31-jährige Verhaftete, der am Donnerstag drei Passanten am Bahnhof Winterthur mit einem Messer angriff, sitzt in Untersuchungshaft. Ob er bereits befragt wurde, gibt die Bundesanwaltschaft nicht bekannt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Bundesanwaltschaft am Montag auf Anfrage keine weitergehenden Angaben. Es gelte die Unschuldsvermutung, betonte sie.

Der 31-jährige vorbestrafte Islamist war am Donnerstag beim Bahnhof Winterthur auf Passanten losgegangen und verletzte drei Männer. Kurz zuvor war er noch in einer psychiatrischen Klinik. (sda)

Mehr zur Attacke in Winterthur:

Spezialeinheit der Kapo Zürich warnte vor dem mutmasslichen Winterthur-Attentäter
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