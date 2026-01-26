Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand

Ein Gebäude am Lindenhof in Zürich hat in der Nacht auf Montag in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung auf X mitteilte.

Bei dem Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Das Gebäude in der Zürcher Altstadt. Bild: schutz und rettung zürich/x

Der Einsatz war zum Zeitpunkt der Kommunikation gegen 3.30 Uhr noch im Gange. «Er wird voraussichtlich noch lange dauern», sagte der Sprecher. (sda/con)

