Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand

Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand

Ein Gebäude am Lindenhof in Zürich hat in der Nacht auf Montag in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung auf X mitteilte.
26.01.2026, 04:0426.01.2026, 04:04

Bei dem Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

brand zürich 26.1.26
Das Gebäude in der Zürcher Altstadt.Bild: schutz und rettung zürich/x

Der Einsatz war zum Zeitpunkt der Kommunikation gegen 3.30 Uhr noch im Gange. «Er wird voraussichtlich noch lange dauern», sagte der Sprecher. (sda/con)

+++ Update folgt +++

Themen
