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Zürich

Winterthur verteilt im Sommer gratis Sonnencreme

In Winterthur gibt es diesen Sommer Gratis-Sonnencrème aus dem Automaten

08.05.2026, 10:3108.05.2026, 12:31

In Winterthur kann die Bevölkerung in diesem Sommer an zwei Automaten Gratis-Sonnencrème beziehen. In Zürcher Stadtparlament sorgte ein Vorstoss zu diesem Thema vor zwei Jahren für eine lebhafte Debatte.

Um die Bevölkerung auf Schutzmassnahmen gegen Hautkrebs zu sensibilisieren, stehen die Automaten zur Verfügung, teilte die Stadt Winterthur am Freitag mit. Einer wird im Freibad Geiselweid aufgestellt, der andere am Grabenplatz.

Damit wird in Winterthur möglich sein, was der Zürcher Gemeinderat 2024 ablehnte – mit Stichentscheid des damaligen Ratspräsidenten Guy Krayenbühl (GLP). SP und Grüne hatten unter anderem gefordert, dass in den Badis Gratis-Sonnencrème zur Verfügung steht. Ihre Motion erklärten sie auch damit, dass die Schweiz auf Platz 7 der Länder liege, in denen der schwarze Hautkrebs am häufigsten diagnostiziert werde.

Zürich setzt auf Eigenverantwortung

Jährlich erkranken bis zu 25'000 Menschen an hellem und etwa 3500 am besonders gefährlichen schwarzen Hautkrebs, heisst es in der Mitteilung der Stadt Winterthur. Im Zürcher Parlament reichten diese Argumente nicht.

Der Stadtrat und die knappe Mehrheit des Gemeinderats setzten auf Eigenverantwortung. Auch störten sich Parlamentarier daran, dass der Steuerzahler dafür aufkommen müsste.

Die Finanzierungsfrage hat Winterthur gelöst: Die Krebsliga stellt die Dispenser zur Verfügung und finanziert werden sie von der Firma Beiersdorf. (sda)

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