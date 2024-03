Flughafen Zürich verzeichnet im Februar deutlich mehr Passagiere

In den Shops und Gastrobetrieben des Flughafen wurde im Berichtsmonat zudem mehr Geld ausgegeben. Der sogenannte Kommerzumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 41,9 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von 13,8 Prozent sind die Umsätze laut den Angaben auf der «Luftseite» stärker angestiegen als jene auf der «Landseite», die um 5,6 Prozent gewachsen sind.

Der Flughafen wickelte zudem im Februar 34'053 Tonnen Fracht ab. Das entsprach einer Zunahme um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Februar 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurden aber 6 Prozent weniger Fracht abgewickelt.

Insgesamt reisten im Februar 2,02 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz. Das waren 16,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie der Flughafen am Dienstagabend mitteilte. Etwas mehr als zwei Drittel waren Lokalpassagiere, 32 Prozent waren Umsteigepassagiere, für die der Zürcher Flughafen also nicht die Anfangs- oder Enddestination ihrer Reise war.

Im Februar sind in Zürich wieder deutlich mehr Passagiere am Flughafen gewesen. Bild: keystone

Der Flughafen Zürich hat auch im Februar die Zahl der Passagiere gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gesteigert. Die Zahl der Fluggäste lag bei 99,2 Prozent des Niveaus vom Februar 2019, also des Vergleichsmonats von vor der Corona-Pandemie.

