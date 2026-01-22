wechselnd bewölkt-3°
Spitex: Zürcher Gemeinden kritisieren private Spitex Anbieter

Zürcher Gemeinden kritisieren private Spitex-Anbieter

22.01.2026, 13:1422.01.2026, 13:14

Die Gesundheitskonferenz Kanton Zürich wirft privaten Spitex-Firmen ohne Leistungsaufträge von Gemeinden gravierende Mängel bei den Abrechnungen vor. Teilweise sollen zu hohe Abgeltungen in hohe Geschäftsleitungslöhne und Gewinne fliessen.

ARCHIV - ZUM NATIONALEN SPITEX-TAG UNTER DEM MOTTO &quot;GUTE PFLEGE HEISST: INNOVATION&quot; STELLEN WIR IHNEN FOLGENDE ARCHIVBILDER ZUR VERFUEGUNG - Die Spitex Pflegefachfrau Helene Widrig auf dem W ...
Teilweise sollen zu hohe Abgeltungen in hohe Geschäftsleitungslöhne und Gewinne fliessen.Bild: keystone

In einer Stichprobe haben die meisten Betriebe die verlangten Unterlagen zur Kostenrechnung nicht oder nur unvollständig eingereicht und kantonale Vorgaben missachtet, wie die Gesundheitskonferenz Kanton Zürich (GeKoZH) am Mittwochabend mitteilte. Weil der Kanton die Normkosten auch auf Basis dieser Angaben berechne, könnten Gemeinden über die Restkostenfinanzierung zu viel bezahlen.

Gemäss der GeKoZH liefert die Analyse Belege dafür, dass die festgelegten Normkosten nicht den effektiven Pflegekosten entsprechen und deutlich zu hoch sind. Betriebliche Kennzahlen würden zudem zeigen, dass mit den Pflegeerträgen hohe Geschäftsleitungslöhne und Gewinne bezahlt wurden. (sda)

