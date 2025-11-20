wechselnd bewölkt
In Schaffhausen rufen Betrüger im Namen der Spitex an

20.11.2025, 13:1820.11.2025, 13:18

In Schaffhausen häufe sich betrügerische Anrufe im Namen der Spitex. Dabei werden unterschiedliche Dienstleitungen angeboten, Daten erfragt oder Termine für Gesundheitskontrollen zu vereinbaren versucht, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Donnerstag mit.

Die Spitex Pflegefachfrau Helene Widrig auf dem Weg zu einer Kundin, aufgenommen waehrend der Coronavirus-Pandemie, am Mittwoch, 20. Mai 2020, in Wittenbach. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Man geht davon aus, dass es sich dabei um Fake-Anrufe handelt. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Die Polizei habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere solche Meldungen erhalten. Es sei davon auszugehen, dass es sich hierbei um Fake-Anrufe mit betrügerischen Absichten handelt. (sda)

