Vier Tram- und Bus-Haltestellen in der Stadt Zürich werden zu Cafés

On view a tramway at the stop of the Kunsthaus Zurich, Switzerland and the square &quot;Heimplatz&quot;, pictured on November 13,2012. (KEYSTONE/Walter Bieri) Ein Tram steht an der Haltestelle beim Z ...
Die Haltestelle Kunsthaus.Bild: KEYSTONE

Statt Kioske: Vier Zürcher VBZ-Haltestellen werden zu Cafés

17.12.2025, 12:4017.12.2025, 12:40

Die Stadt Zürich vermietet einen Teil ihrer Haltestellen-Mietflächen neu: An vier Standorten gibt es ab Januar Kaffeeanbieter statt Kioske.

Ziel sei es, das Angebot an den jeweiligen Standorten auf die Quartierbevölkerung und die Kundschaft auszurichten, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Auch eine «qualitative Aufwertung» soll die Neuvermietung von vier Standorten bringen.

An den Haltestellen Kunsthaus, Triemli und Paradeplatz zieht neu die «Kafi Boni AG» ein, an der Haltestelle Kreuzplatz kommt die «Miró manufactura de café» zum Zug. Die Mietverträge laufen über eine Dauer von zehn Jahren mit Option auf Verlängerung.

Die Kioskbetreiberin Valora muss sich wegen der neuen Strategie künftig mit 13 Standorten begnügen. (sda)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
