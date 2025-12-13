Mit diesen Grafiken verstehst auch du den neuen Zürcher Fahrplan

In Zürich findet übers Wochenende der grösste Fahrplanwechsel der Geschichte statt. Diverse Tramlinien fahren auf komplett neuen Strecken. Wir helfen dir, den Überblick zu behalten.

Wer täglich mit dem ÖV pendelt, wird wohl selten in den Fahrplan schauen. Für Zürcher Pendler wird diese Gewohnheit aber nächstens auf den Kopf gestellt. Am Sonntag, 14. Dezember 2025, findet der grösste Fahrplanwechsel der Geschichte statt. Wenn du also bisher immer mit dem 11er sicher nach Hause kamst, wirst du eventuell vergebens an der Haltestelle warten. Damit du nächste Woche etwas weniger verzweifelt durch Zürich irrst, haben wir fast alle Änderungen für dich zusammengetragen.

WIESOOOOO?

Hauptgrund für die grossen Veränderungen ist die Totalsanierung der zentralen Haltestelle Bahnhofquai. Diese wird revidiert und hindernisfrei umgebaut, deshalb bleibt sie ein Jahr lang geschlossen.

Die VBZ möchten mit dem Fahrplanwechsel aber auch auf die Mobilitätsentwicklung in der Stadt eingehen und neue Hotspots wie z. B. die Spitäler am Balgrist besser erschliessen und gewisse Quartiere besser miteinander vernetzen.

Die Übersicht

Zuerst die gute Nachricht. Die Linien 3, 7 und 9 bleiben genau gleich. Die restlichen Linien fahren dafür aber alle etwas anders. Besonders wenn du regelmässig die Linien 11, 14 oder 17 nutzt, solltest du etwas genauer lesen.

Also, hier siehst du, was sich alles ändert:

Jetzt sollten alle Fragen geklärt sein, oder? Falls nicht, hier nochmal zum selber durchschauen.

Okay, wir geben zu, diese Karte allein beantwortet vielleicht noch nicht alle Fragen, darum jetzt der Reihe nach, Linie um Linie.

Linie 2

Der 2er fährt weiterhin von Schlieren, Geissweid bis Bellevue. Von dort dann aber Richtung Klusplatz statt Tiefenbrunnen.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 3

Die Tramlinie 3 bleibt genau gleich und fährt von Albisrieden zum Klusplatz, nur die Abfahrtszeiten sind etwas anders.

Linie 4

Das Tram 4 fährt nicht mehr nach Altstetten, dorthin fährt neu die Baulinie 51. Neu verkehrt die Linie 4 von der Bahnhofstrasse nach Rehalp. Zu Stosszeiten wird zudem die Frequenz erhöht.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 5

Der 5er fährt neu nicht mehr beim Bahnhof Enge vorbei und endet in Stadelhofen statt Kirche Fluntern. Sonntags und nach 21 Uhr fährt die Linie 5 jedoch gar nicht.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 6

Der 6er fährt weiterhin zum Zoo, jedoch fällt der Streckenabschnitt zwischen Enge und HB weg.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 7

Das Tram 7 fährt gleich wie bisher von Wollishofen nach Stettbach. Nur die Zeiten sind leicht anders.

Linie 8

Der 8er bleibt von Hardturm bis Bellevue gleich, fährt dann aber Richtung Kirche Fluntern weiter statt zum Klusplatz. Am Sonntag fährt er zudem bis zum Zoo weiter.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 9

Beim 9er ändern sich nur die Zeiten.

Linie 10

Das Tram 10 fährt fast gleich wie bisher, nur startet es neu an der Bahnhofstrasse statt am Bahnhofplatz.

Linie 11

Mit dem 11er kommt man neu weder nach Auzelg noch nach Rehalp. Die Linie verkehrt dann von der Bahnhofstrasse zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Nach Auzelg verkehrt stattdessen die neue Baulinie 50, während der neue 4er die Strecke nach Rehalp bedient.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 13

Bei der Linie 13 bleibt der Abschnitt zwischen Albisgütli und HB gleich. Dort ist aber Schluss. Nach Frankental verkehrt dafür neu die Baulinie 50.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 14

Auch die Linie 14 wurde halbiert und bedient nur noch den Abschnitt zwischen Triemli und Bahnhofplatz. Reisende nach Seebach nutzen die Unterführung beim HB, um beim Sihlquai auf die neue Baulinie 51 umzusteigen.

Linie 15

Der 15er fährt nicht mehr zum Bucheggplatz, sondern von der Bahnhofstrasse zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Der Bucheggplatz wird dafür neu von der Linie 17 bedient.

bild: watson mit Material der VBZ

Linie 17

Der 17er fährt neu nicht mehr zum Albisgütli, sondern ab Sihlquai hoch zum Bucheggplatz.

bild: watson mit Material der VBZ

Die Baulinien

Mit den neuen Baulinien 50 & 51 werden gestrichene Abschnitte der Linien 4, 11, 13 & 14 ersetzt. Da all diese Linien vorher die Haltestelle Bahnhofquai kreuzten, wurden sie aufgeteilt und auf Teilstrecken durch die Baulinien ersetzt.

Baulinie 50

Das Tram 50 fährt von Frankental nach Auzelg und bedient die gestrichenen Abschnitte der Linien 13 und 11.

bild: vbz

Baulinie 51

Das neue Tram 51 fährt von Altstetten nach Seebach und ersetzt so die weggefallenen Abschnitte der Linien 4 und 14.

bild: vbz

Was ist mit den Bussen?

Die Buslinien sind nicht durch die Baustelle tangiert, daher gibt es nur wenige Änderungen, vor allem im Raum Altstetten.

35 wird zu 45

Die Buslinie 35 wird zur Buslinie 45. Sie fährt wie bisher vom Friedhof Eichbühl bis zum Bahnhof Altstetten, von dort aber noch weiter bis zum Werdhölzli.

Neue Linie 44

Der neu geschaffene 44er-Bus fährt von der neuen Haltestelle Reckenholz auf den Hönggerberg.

Linie 78

Der 78er verkehrt weiterhin vom Dunkelhölzi bis Altstetten, von dort fährt er aber neu nach Heizenholz. Der alte Abschnitt zum Werdhölzli wird durch die Linie 45 übernommen.

Linie 89

Die Linie 89 fährt wie bis anhin von Sihlcity bis nach Altstetten. Dort fährt sie aber auf der Strecke der ehemaligen Linie 304 nach Unterengstringen weiter. Die Linie 304 wird eingestellt.

