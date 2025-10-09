Nebel10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas

Das Hauptgebaeude der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) mit der Polyterrasse .in Zuerich, am 30. November 2024. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Die ETH Zürich ist in einem aktuellen Ranking die beste Hochschule Kontinentaleuropas geblieben.Bild: KEYSTONE

ETH Zürich erneut beste Hochschule Kontinentaleuropas

09.10.2025, 01:0109.10.2025, 06:34

Die ETH Zürich ist in einem aktuellen Ranking die beste Hochschule Kontinentaleuropas geblieben. Das ging aus der am Donnerstag publizierten neusten Rangliste des Fachmagazins «Times Higher Education» hervor.

Die Schweiz zeige sich beständig, schrieb «Times Higher Education» (THE) in einer Mitteilung. Wie bereits in den letzten Jahren belegt die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH Zürich) in der Rangliste für das Jahr 2025 demnach den elften Platz.

Drei Plätze verloren hat hingegen die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne (EPFL). Sie rangiert neu auf Platz 35. Die Universität Lausanne wiederum erreichte mit Rang 125 ihr bestes Ergebnis überhaupt, wie THE schrieb.

Oxford liegt erneut auf dem ersten Platz

Die Top 10 der weltweit besten Universitäten bestehen nach Auswertung des Fachmagazins nur aus britischen und US-amerikanischen Hochschulen. Bereits zum zehnten Mal in Folge kürte das Fachmagazin die University of Oxford in Grossbritannien zur besten Universität weltweit.

Auf Rang zwei folgt wie im vergangenen Jahr das Massachusetts Institute of Technology in den USA. Die Harvard University, ebenfalls in den USA, musste den dritten Rang der Princeton University (USA) sowie der University of Cambridge (UK) überlassen und rangiert neu auf dem fünften Platz.

Asiatische Universitäten holen auf

Zwar belegen westliche Universitäten die Spitzenplätze, doch berichtet THE von der Aufholjagd der Hochschulen Ostasiens, angeführt von China. So folgen auf die ETH Zürich die Tsinghua University und die Peking University in China. «Dieser klare Trend dürfte sich fortsetzen, da die Forschungsfinanzierung und die internationale Talentgewinnung im Westen weiterhin behindert werden», wurde Phil Baty, Leiter für globale Angelegenheiten bei THE, zitiert.

Die Analyse von THE basiert auf insgesamt 18 Indikatoren, die Lehre, Forschung, Wissensvermittlung und die internationale Ausrichtung der Institutionen berücksichtigen. Insgesamt führt das Fachmagazin knapp 2200 Hochschulen im internationalen Ranking auf. (sda)

Mehr News zur ETH:

Trotz Erhöhung der Studiengebühren: Kein Rückgang ausländischer Studenten an der ETH
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
2
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
3
EU will Stahlzölle auf 50 Prozent hochschrauben – auch für die Schweiz
4
Belastung «sehr hoch» – jetzt bekommt die Gemeinde Birsfelden die Bussenflut zu spüren
5
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
Meistgeteilt
1
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
2
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
Status S für Ukraine-Flüchtlinge hängt neu von Herkunftsregion ab
Ob Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, hängt ab 1. November davon ab, woher sie kommen. Das hat der Bundesrat entschieden. Gleichzeitig beschloss er, den Status S bis Anfang März 2027 aufrechtzuerhalten.
Zur Story