Regierungsrat rüstet sich für das Zwei-Millionen-Zürich

Er startet deshalb das Projekt «Wachstum 2050», an dem alle Direktionen beteiligt sind. Auch Gemeinden und Regionen werden einbezogen. «Wachstum 2050» soll klären, wie der Kanton dem zunehmenden Bedarf an Arbeitskräften, Wohnungen, Gesundheitsdienstleistungen und Verkehrsangeboten begegnen soll.

Dieses Wachstum zeige, wie attraktiv der Kanton Zürich sei, schreibt der Regierungsrat in seinem am Donnerstag publizierten Beschluss. Es bringe aber auch Probleme mit sich. Es seien strategische Entscheide notwendig, wie dieses Wachstum bewältigt werden könne.

Der Kanton Zürich wird in den kommenden Jahren stärker wachsen als alle anderen Regionen der Schweiz. Statistiken gehen davon aus, dass bis 2050 rund zwei Millionen Menschen im Kanton Zürich leben, das sind 450'000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als 2020.

Der Zürcher Regierungsrat rüstet sich für das kommende Bevölkerungswachstum. Mit dem Projekt «Wachstum 2050» will die Regierung wissen, welche Probleme auf den künftigen Zwei-Millionen-Kanton zukommen werden.

Am 24. April 2024 um 1.48 Uhr Schweizer Zeit tritt der Vollmond zum vierten Mal in diesem Jahr ein. Er wird auch «Rosa Mond» (auf Englisch: «Pink Moon») genannt und steht im Sternbild Jungfrau. Der Name «Rosa Mond» hat nichts mit dessen Farbe zu tun – er wurde von Nordamerikas Ureinwohnern nach der rosa Flammenblume benannt, die zum Frühlingsbeginn blüht.



Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.