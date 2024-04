Elevator Boy wird zum Conveyor Belt Boy am Flughafen Zürich

Beim «Liftjungen» am Flughafen Zürich handelte es sich um Julien Brown. Das Video wurde von einem Fanaccout auf TikTok hochgeladen. Aus den Kommentaren geht hervor, dass er dank eines AirTags in seinem Koffer gewusst habe, wo er diesen suchen musste. Und stieg kurzerhand selbst auf das Gepäckband und hinunter zum Ausgabefach. Das Besteigen des Gepäckbandes ist verboten, heisst es vom Flughafen Zürich auf Anfrage von 20 Minuten. Das an den Tag gelegte Verhalten könne nicht gutgeheissen werden.

Die «Elevator Boys» sind fünf junge Männer aus Berlin, die mit ihren TikTok-Videos, die sie typischerweise in Fahrstühlen aufnahmen (daher der Name), weltweit bekannt wurden. Ihre Clips, die junge Frauen ins Schmachten bringen (sollen), sammeln auf der Videoplattform hunderte Millionen von Aufrufen und gingen regelmässig viral, sodass auch Promis auf sie aufmerksam wurden. In einem Video teilen sie ihren Lift beispielsweise mit Heidi Klum. Letztes Jahr haben die «Elevator Boys» ausserdem eine Boyband gegründet.

So up to date ist die Schweizer Rapszene

watson war gestern am SRF Bounce Cypher vor Ort in Oerlikon. Logisch, dass nicht jeder so gut Bescheid weiss wie Menschen, die im Journalismus arbeiten, aber trotzdem: Wir wollten von den Künstlerinnen und Künstlern wissen, wie gut sie informiert sind darüber, was in der Welt gerade so abgeht. Weisst du, wer zurzeit in den USA um das Amt des Präsidenten kämpft? Oder wie unser Schweizer ESC-Song heisst?