Das Metallica-Konzert in Zürich ist ausverkauft. Bild: keystone

Zehntausende Fans zum Metallica-Konzert in Zürich erwartet

Am Mittwochabend spielen Metallica im ausverkauften Letzigrundstadion in Zürich. Es ist ihr einziges Schweizer Konzert der «M72 World Tour».

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Das Letzigrundstadion hat Kapazität für rund 50'000 Menschen. Am späten Mittwochvormittag waren auf der Ticket-Wiederverkaufsplattform Helloticket noch 26 Tickets verfügbar. Damit können die Metal-Ikonen sogar mit Superstar Taylor Swift mithalten, die 2024 ebenfalls für ein volles Letzigrundstadion sorgte.

Von gleichem Kaliber sind etwa auch Pink Floyd und Michael Jackson, die 1988 im St. Jakob-Park in Basel für ähnliche Zuschauerzahlen sorgten. Für noch eindrücklichere Zuschauerzahlen in der Schweizer Konzertgeschichte sorgten etwa Madonna (2008) und die Rolling Stones (2006), die auf dem Militärflugplatz Dübendorf rund 72'000 und 65'000 Fans anzogen.

Das günstigste Metallica-Ticket wurde bei Helloticket für 299 Franken angeboten. Für die exklusivsten Plätze stiegen die Ticketpreise bis auf stolze 9578 Franken.

Um 20 Uhr geht es am Mittwochabend los, Einlass ist schon ab halb vier. Rund um das Stadion dürfte es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

360-Grad-Rundbühne

Sieben Jahre nach ihrem letzten Konzert im Letzigrund kehren die «Four Horsemen» mit einer gigantischen Bühnentechnik zurück. Die aktuelle «M72 World Tour» beinhaltet eine riesige Konstruktion, die um eine 360-Grad-Rundbühne herum aufgebaut ist, mit riesigen Bildschirmtürmen, beweglichen Laufstegen und spektakulärer Pyrotechnik.

Die Welttournee war im April 2023 in Amsterdam nach der Veröffentlichung des Albums «72 Seasons» gestartet. Am 5. Juli endet sie nach fast drei Jahren in London.

Am Rande des Konzerts in Zürich haben sich Metallica mit dem Schweizerischen Blutspendedienst des Roten Kreuzes für eine Blutspendeaktion zusammengetan. «Viele haben angerufen, um zu fragen, ob noch T-Shirts übrig sind, und sind gekommen, um Blut zu spenden», teilte das Blutspendezentrum Zürich dem Radiosender SRF mit. Blutspenderinnen und -spender erhalten ein Sammler-T-Shirt, das von der Band speziell für diese Kampagne entworfen wurde. (sda)