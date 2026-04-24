Monika Stocker ist tot. Bild: KEYSTONE

Zürcher Alt-Stadträtin Monika Stocker ist tot

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Monika Stocker ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das berichtet der Tages-Anzeiger. Die erste Stadträtin der Grünen hat das Zürcher Sozialwesen radikal erneuert.

Die 1948 in Aarau geborene Sozialwissenschaftlerin verschrieb ihr Leben der Politik und dem sozialen Ausgleich. Nach ihrem Studium an der Universität Fribourg trat Stocker 1986 den Grünen bei und schaffte bereits ein Jahr später den Sprung in den Nationalrat, dem sie bis 1991 angehörte. Ihre bedeutendste politische Ära prägte sie jedoch auf kommunaler Ebene: 1994 wurde sie in den Zürcher Stadtrat gewählt.

Über 14 Jahre lang leitete sie das Sozialdepartement der Limmatstadt. Als dessen Vorsteherin war Stocker an der Räumung der offenen Drogenszene am Letten beteiligt. Die begleitenden Massnahmen, zu denen auch die kontrollierte Abgabe von Heroin gehört, fanden weltweit Beachtung.

Im Jahr 2008 zwangen sie Herzbeschwerden schliesslich dazu, ihren Rücktritt aus der Stadtregierung bekannt zu geben.

In der Todesanzeige von Stocker heisst es:

«Ich hatte ein intensives, glückliches Leben. Ich bin vielen Menschen begegnet und habe an ihren Geschichten, den guten und den schwierigen teilhaben dürfen. Jetzt möchte ich im Stillen gehen»

Eine Trauerfeier werde es keine geben, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt. (hkl/phh/aargauerzeitung.ch)