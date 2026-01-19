1 / 14 WEF-Demo Zürich quelle: keystone / michael buholzer

WEF-Demo in Zürich eskaliert – Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

In Zürich haben am Montagabend, am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, mehr als 2000 Menschen gegen Donald Trump und «das Oligarchentreffen» protestiert. Der US-Präsident wird am Mittwoch am WEF erwartet.

Der Start der Kundgebung war auf 18.30 Uhr beim Bürkliplatz angesetzt. Als sich die bewilligte Demonstration unter dem Motto «Trump still not welcome!» kurz vor 19 Uhr in Bewegung setzte, war der Platz gut gefüllt.

Gemäss Schätzungen einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nahmen über 2000 Menschen an der Kundgebung teil, die quer durch die Stadt bis zum Helvetiaplatz führte.

Entlang der Route wurden Böller, Rauchpetarden und Feuerwerk gezündet. «Trump est malade» oder «Shut down WEF» war auf Transparenten zu lesen. Kurz nach der Rudolf-Brun-Brücke setzte ein Demonstrant eine US-amerikanische Flagge in Brand.

Der Blick vom Münsterhof richtung Wasserkirche zeigt ein Grossaufgebot der Polizei. Video: watson/watson

Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Der Verkehr in der Innenstadt war zeitweise eingeschränkt.

Aufgerufen zur «Smash-WEF»-Demonstration hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Unter Trump kehre die US-Aussenpolitik zur Kanonenboot-Diplomatie zurück, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Trumps Besuch am WEF sei Ausdruck und Symbol der krisengeprägten politischen Lage.

