Nebel-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

WEF-Demo in Zürich eskaliert – Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

1 / 14
WEF-Demo Zürich
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen

WEF-Demo in Zürich eskaliert – Polizei mit Grossaufgebot vor Ort

19.01.2026, 20:4319.01.2026, 22:11

In Zürich haben am Montagabend, am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos, mehr als 2000 Menschen gegen Donald Trump und «das Oligarchentreffen» protestiert. Der US-Präsident wird am Mittwoch am WEF erwartet.

Der Start der Kundgebung war auf 18.30 Uhr beim Bürkliplatz angesetzt. Als sich die bewilligte Demonstration unter dem Motto «Trump still not welcome!» kurz vor 19 Uhr in Bewegung setzte, war der Platz gut gefüllt.

Gemäss Schätzungen einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nahmen über 2000 Menschen an der Kundgebung teil, die quer durch die Stadt bis zum Helvetiaplatz führte.

Entlang der Route wurden Böller, Rauchpetarden und Feuerwerk gezündet. «Trump est malade» oder «Shut down WEF» war auf Transparenten zu lesen. Kurz nach der Rudolf-Brun-Brücke setzte ein Demonstrant eine US-amerikanische Flagge in Brand.

Der Blick vom Münsterhof richtung Wasserkirche zeigt ein Grossaufgebot der Polizei.Video: watson/watson

Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Der Verkehr in der Innenstadt war zeitweise eingeschränkt.

Aufgerufen zur «Smash-WEF»-Demonstration hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Unter Trump kehre die US-Aussenpolitik zur Kanonenboot-Diplomatie zurück, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Trumps Besuch am WEF sei Ausdruck und Symbol der krisengeprägten politischen Lage.

Der Start der Kundgebung war auf 18.30 Uhr beim Bürkliplatz angesetzt. Der Platz war gefüllt, als sich die bewilligte Demonstration unter dem Motto «Trump still not welcome!» kurz vor 19 Uhr in Bewegung setzte. Die Route führte quer durch die Stadt zum Helvetiaplatz. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen, wie eigeschlagenen Schaufenstern. Am Limmatquai wurde zudem eine USA-Flagge verbrannt.

Aufgerufen zur «Smash-WEF»-Demonstration hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Unter Trump kehre die US-Aussenpolitik zur Kanonenboot-Diplomatie zurück, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Trumps Besuch am WEF sei Ausdruck und Symbol der krisengeprägten politischen Lage. (mke/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
57 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Villicht sött mer me Rede mitenand
19.01.2026 21:01registriert Juni 2025
Mir gefällt dass wir in Zürich solchen Stimmen Raum bieten,was mir aber gar nicht gefällt ist wenn die Demonstranten auf Zerstörungstour sind.Also bitte bezahlt gefälligst was ihr kaputt macht!
11719
Melden
Zum Kommentar
avatar
Squawk 7700
19.01.2026 20:59registriert Mai 2025
Immer wenn linke zu einer Demo aufrufen, gibt es Gewalt und Sachbeschädigung. Genau deshalb, nehme ich an diesen Demonstrationen nicht teil, obwohl ich auch gegen Trump und die Tech Oligarchen bin. Ober so vergeigen sie es mit der Unterstützung der breiten Bevölkerung. Allerdings denke ich, dass es ihnen eh nicht um das Anliegen geht, sondern um etwas Action, da ihr Leben sonst nicht viel her gibt.
10740
Melden
Zum Kommentar
avatar
Schiints me seits
19.01.2026 21:03registriert Juli 2019
Vielen Dank an die Polizei!
7126
Melden
Zum Kommentar
57
Alle wollen am WEF mit Trump sprechen – der Bundesrat wird hingehalten
In Davos absolvieren die Mitglieder des Bundesrats Dutzende Treffen mit Staats- und Regierungschefs. Bloss: Weil diese vor allem Donald Trump treffen wollen, sind wichtige Termine noch ungewiss.
Bei den Gesprächen mit ausländischen Präsidentinnen und Ministern überlassen die Mitglieder des Bundesrats am WEF nichts dem Zufall. Viele der Treffen finden in Konferenzräumen im Davoser Eisstadion statt, wo jeweils das sogenannte «House of Switzerland» einquartiert wird. Es ist eine heimelige Atmosphäre im Holzbau.
Zur Story