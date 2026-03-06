Nebel
Zürich: Freimaurer können Vereinslokal teilweise wieder nutzen

Zürcher Freimaurer können Vereinslokal teilweise wieder nutzen

06.03.2026, 07:14

Die Zürcher Freimaurer dürfen nach dem Brand im Januar ihr Vereinslokal am Lindenhof wieder benutzen – zumindest teilweise. Die gestohlene Gehstock-Sammlung ist bis heute verschollen.

KEYPIX - Das historische Gebaeude der Zuercher Freimaurer in dem sich auch die Freimaurerloge befindet, mit dem abgebrannten Dachstock, am Mittwoch, 28. Januar 2026 in Zuerich. Der Brand im historisch ...
Das Haus der Freimaurer hatte im Januar gebrannt.Bild: keystone

Das Logenhaus Mittelgebäude und das Eckgebäude sind für die Freimaurer wieder freigegeben. Das Logenhaus Wegmann, in dem es brannte, ist noch nicht zugänglich, teilte Raoul Würgler, Meister vom Stuhl, auf Anfrage von Keystone-SDA am Donnerstag mit.

Wegen Einsturzgefahr war das gesamte Gebäude der Freimaurer-Loge «Modestia com Libertate» nach einem Brand im Januar gesperrt. Das Feuer war im Dachstock des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäudes ausgebrochen. Die Loge im Untergeschoss blieb vom Feuer verschont, es entstand aber Wasserschaden.

Wiederaufbau geplant

«In den freigegebenen Gebäudeteilen finden wieder Veranstaltungen statt», sagte Raoul Würgler. Die Arbeiten der Freimaurer seien im Rahmen des Möglichen wieder aufgenommen worden.

Zudem sichten die Freimaurer derzeit das Gebäude und inventarisieren, welche Gegenstände beschädigt oder zerstört wurden. Darunter befänden sich vorwiegend historische Einrichtungsgegenstände. Verschwunden ist nach wie vor auch eine Sammlung von alten Gehstöcken, die in Vitrinen gelagert wurde.

Wie hoch der Schaden ist, lasse sich noch nicht beziffern. «Daneben planen wir den Wiederaufbau des zerstörten Gebäudeteils», sagte Würgler. (hkl/sda)

Brand in Zürcher Freimaurer-Lokal war wohl Brandstiftung
