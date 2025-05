30-Jähriger wird wegen illegaler Party in Winterthur angezeigt

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Winterthur eine illegale Party veranstaltet. Die Party unterhalb des Golfplatzes Kyburg sorgte für Lärmklagen, der Veranstalter wird angezeigt.

Grösserer Polizeieinsatz in Wolhusen LU – Tötungsdelikt vermutet

Die Luzerner Polizei hat am Sonntagabend bei einem grösseren Einsatz in Wolhusen LU umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Den Angaben zufolge waren diese am späteren Abend noch im Gang. Erste Annahmen gingen von einem Tötungsdelikt aus, gesicherte Erkenntnisse lagen am Abend nicht vor.