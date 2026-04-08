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In Zürich startet die Badesaison: Diese Freibäder sind offen

In Zürich startet die Badesaison

08.04.2026, 10:1308.04.2026, 10:13

Der Sommer kann kommen: In der Stadt Zürich öffnen am Samstag die ersten Freibäder, das Seebad Utoquai und das Freibad in Seebach, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Die ersten Badegaeste im Zuerichsee anlaesslich der Saisoneroeffnung im Seebad Utoquai, fotografiert am Samstag, 12. April 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Das Seebad Utoquai eröffnet am Samstag.Bild: keystone

Sehr lange dürften die ersten Schwimmrunden im See aber nicht dauern: Derzeit ist der Zürichsee erst knapp 10 Grad warm. Wärmer ist es im Freibad Seebach, das mit Fernwärme geheizt wird. Am 1. Mai folgt der Saisonstart im Freibad Letzigraben, am darauffolgenden Wochenende folgen dann weitere Bäder. (sda)

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