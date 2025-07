Der albanische Rapper Noizy wurde in der Schweiz festgenommen. Bild: Instagram/noizy

U-Haft für Rapper Noizy beantragt

Am Samstag ist am Flughafen Zürich der albanische Rapper Noizy festgenommen worden. Ihm werden mehrere Delikte vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstag am Flughafen den albanischen Rapper Noizy festgenommen. Dies geschah im Auftrag der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag erklärte. Weitere Details konnte sie nicht nennen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärt, werden dem 38-Jährigen mehrere Delikte vorgeworfen. Diesbezüglich laufe ein Strafverfahren gegen ihn. Weiter ins Detail geht sie wegen des laufenden Verfahrens nicht.

Entscheid für U-Haft steht noch aus

Die Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Ein Entscheid sei jedoch noch nicht bekannt. Bis ein rechtskräftiges Urteil ausgesprochen wird, gilt zudem die Unschuldsvermutung.

Eigentlich hatte der albanische Rapper einen Auftritt im Rinora 4 in Rümlang geplant. Der Musiker hat auf Spotify knapp vier Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Auf Instagram folgen ihm über zwei Millionen Menschen. Während seiner Wahlkampftour und nach der erfolgreichen Wiederwahl stand auch Albaniens Premierminister Edi Rama schon mit Noizy auf der Bühne.

Albaniens Premierminister Edi Rama und Noizy. Bild: www.imago-images.de

Doch seit Samstag sitzt der Rapper in der Schweiz fest. Am Flughafen Zürich wurden seine Pläne, sein neues Album live vor Publikum vorzustellen, durchkreuzt. Bei der Einreise wurde er festgenommen. Der Event konnte nicht stattfinden, sämtliche Ankündigungen wurden von Social Media entfernt. (vro)