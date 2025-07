Der albanische Rapper Noizy ist in der Schweiz festgenommen worden. Bild: instagram/noizy

Rapper Noizy am Flughafen Zürich festgenommen

Der albanische Rapper Noizy ist am Samstag am Flughafen Zürich festgenommen worden. Er war in die Schweiz gekommen, um sein neues Album vorzustellen.

Der 38-jährige albanische Musiker Noizy ist am Flughafen Zürich bei seiner Einreise in die Schweiz festgenommen worden, wie albanische Medien berichten. Er war ins Land gekommen, um im Club Rinora 4 in Rümlang sein neues Album vorzustellen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt die Festnahme auf Anfrage von watson. Demnach sei diese im Auftrag der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität ausgeführt worden.

Der Club, in dem Noizy hätte auftreten sollen, hat sämtliche Ankündigungen für das Konzert vom Netz genommen. Noizy war erst im vergangenen August in Albanien verhaftet worden. Er war zur Fahndung ausgeschrieben, die Polizei hatte ihm vorgeworfen, an einer Club-Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. (vro)