wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Tram Affoltern: Zürcher Stadtrat beantragt 160 Millionen Franken

Das Tram Affoltern ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Kanton und Bund.
Das Tram Affoltern ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Kanton und Bund.Visualisierung: vbz

Zürcher Stadtrat beantragt für Tram Affoltern 160 Millionen Franken

02.10.2025, 11:3102.10.2025, 11:31

Der Zürcher Stadtrat beantragt dem Parlament einen Baukredit von rund 160 Millionen Franken für die rund vier Kilometer lange Tramlinie nach Zürich-Affoltern. Das letzte Wort hat das Stimmvolk.

Das Tram Affoltern sei ein ÖV-Schlüsselprojekt für den wachsenden Norden der Stadt und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel 2040, teilte der Stadtrat am Donnerstag mit.

Bis 2040 werde sich die Bevölkerung in Affoltern fast verdoppeln. Schon heute stiessen die Buslinien an ihre Grenzen. Das neue Tram Affoltern soll daher die Kapazität um rund 50 Prozent erhöhen, den öffentlichen Verkehr und die Strassen entlasten und damit auch die Lebensqualität im Quartier verbessern.

Das Tram Affoltern ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Kanton und Bund. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund 562 Millionen Franken.

Die neue Tramstrecke ist von der Haltestelle Brunnenhof bis zur Station Holzerhurd geplant.
Die neue Tramstrecke ist von der Haltestelle Brunnenhof bis zur Station Holzerhurd geplant. bild: vbz

Davon würden rund 99 Millionen Franken auf stadtspezifische Aufwertungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Traminfrastruktur sowie Ausgaben für Landübertragungen entfallen, schreibt der Stadtrat. Zusätzlich leistet die Stadt einen freiwilligen Beitrag von 60 Millionen Franken an den kantonalen Verkehrsfonds. Dies gaben Kanton und Stadt kürzlich bekannt. Somit will die Stadt insgesamt rund 160 Millionen Franken für den Baukredit zur Verfügung stellen.

Als Nächstes befindet das Stadtparlament über den Baukredit, bevor die Vorlage vors Volk kommt. Der Baustart ist für 2028 geplant, die Inbetriebnahme frühestens für 2031, wie es weiter heisst.

Zu den Kritikern des Projekts gehört der Verkehrsclub-Schweiz (VCS). Der VCS Zürich bezeichnete es als «massives Strassenausbauprojekt». Der geplante Ausbau von Kreuzungen werde zu mehr Autoverkehr führen. Zudem müssten nach Ansicht des VCS zu viele Bäume gefällt werden. (sda)

Mehr zum ZVV und öffentlichen Verkehr:

VBZ wollen Netz ausbauen –für 2,5 Milliarden Franken
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wer sagt, im ÖV sei es langweilig, der lügt! 27 Bilder als Beweis
1 / 22
Wer sagt, im ÖV sei es langweilig, der lügt! 27 Bilder als Beweis
bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Virales Video: Frau wird in Zürcher Tram von Mann ins Gesicht geschlagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Aufbringung der Gaza-Flottille laut EDA im Gange ++ Israel stoppt Boote der Gaza-Flottille
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
5
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Lange war das Schweizer Stimmvolk bekannt für seine Zurückhaltung gegenüber Wohltaten. Heute steht oft der persönliche Vorteil im Zentrum. Das kommt nicht von ungefähr.
Das letzte Abstimmungswochenende brachte einige denkwürdige Entscheide. Auf nationaler Ebene wurde der Eigenmietwert nach mehreren gescheiterten Anläufen abgeschafft. Das Hauptargument der Befürworter, es handle sich um eine ungerechte Steuer, hat gewirkt. Profitieren werden – ältere – Hausbesitzer, die ihre Hypothek weitgehend amortisiert haben.
Zur Story