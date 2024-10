Amok-Drohung im KV Zürich beinhaltet Ortsangabe «Horgen»

Wegen einer Amokdrohung setzt das KV Zürich am Donnerstag auf Fernunterricht. Ein Video der Drohung stellt nun jedoch die Vermutung in den Raum, dass die Drohung der KV Schule in Horgen am linken Zürichseeufer gegolten haben soll.

Die Drohung war letzte Woche auf einer Herrentoilette erschienen. Die Schulleitung hat am Mittwoch in einer Krisensitzung entschieden, am 31. Oktober komplett auf Fernunterricht umzustellen.

Wie «20 Minuten» berichtet, kursiert nun aber ein Video, indem nebst dem Datum sowie der Drohung noch «Horgen» zu sehen ist. Das Bildungszentrum in Horgen weiss davon, der Unterricht findet aber wie gewohnt statt. Die Schule ergänzt gegenüber der Zeitung, dass man seit Dienstag im Austausch mit der Kantonspolizei stehe und die Drohung ernst nehme. Zudem stehe der Schule eine Notfall-App zur Verfügung.

Auch die Kantonspolizei Zürich und die KV Schule Zürich hatten Kenntnis vom Wort «Horgen» in der Drohung. Wieso nicht die ganze Drohung veröffentlicht wurde, ist nicht klar. Die Stadtpolizei Zürich möchte aus taktischen Gründen nichts dazu sagen.

(oeb/zueritoday.ch)