Amokdrohung am KV Zürich: Stadtpolizei hat Kenntnis

Auf der Herrentoilette der KV Zürich ist eine Drohung aufgetaucht. Am 31. Oktober soll ein Amoklauf stattfinden. Die Stadtpolizei Zürich hat Kenntnis davon. Der Unterricht soll aber trotzdem normal stattfinden.

Aufregung an der Wirtschaftsschule KV Zürich. Auf der Herrentoilette wurde am vergangenen Freitag eine Drohbotschaft entdeckt. Wie der Blick berichtet, stand an einer Wand auf dem WC: «31.10.24! Amoklauf».

Wie die Berufsfachschule weiter schreibt, wurden die Polizei und weitere zuständige Stellen umgehend alarmiert. Eine Lagebeurteilung habe ergeben, dass der Unterricht aufrechterhalten werde. Die Polizei ergreife geeignete Massnahmen.

So informiert die Schulleitung über die Drohung. Bild: KV Zürich

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt gegenüber der Zeitung, dass sie Kenntnis von der Drohung habe. Wie genau die Massnahme aussehe, sagte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Von wem die Drohung stammt, ist unklar.

