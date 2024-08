Tennishalle in Dübendorf brennt – Grosseinsatz der Feuerwehr

Rauch beim Sportcenter Schumacher in Dübendorf. bild: zvg

Tennishalle in Dübendorf brennt – Anwohnende müssen Fenster schliessen

In Dübendorf ist am Mittwochnachmittag ein Feuer im Sportcenter Schumacher ausgebrochen. In der Sporthalle gibt es ein Fitnesscenter, Tennis-, Squash- und Badmintonplätze.

Das Gebiet um die Sporthalle ist abgeriegelt. bild: zvg

Vor der Halle sind zahlreiche Polizei- und Feuerwehrleute im Einsatz, wie eine watson-Userin vor Ort berichtet.

Notärzte sind ebenfalls im Einsatz. bild: zvg

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz gegenüber watson. Wegen starker Rauchentwicklung und eines starken, unangenehmen Geruchs hat der Kanton die Anwohnenden dazu aufgerufen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

(cma)

Update folgt